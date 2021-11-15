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Події

У Харкові розслідують лікарську помилку акушера-гінеколога, через яку померли двоє новонароджених

15:35 15 листопада 2021
акушер вагітна

Неврегульоване питання із сурогатним материнством в Україні знову нагадало про себе в Харкові. У суді слухають справу про лікарську помилку у репродуктивному центрі, через яку померли двоє новонароджених. Про це повідомляє Depo.Харків.

Лікар акушер-гінеколог репродуктивного центру підозрюється в тому, що спочатку недбало поставилася до вибору сурогатної матері, а потім ще й помилилася в процесі вживлення ембріонів. Було порушено і медичні регламенти, і чинні накази МОЗ.

В результаті у сурогатної матері з першою групою крові та негативним резус-фактором народилися двоє дітей з другою групою крові та позитивним резус-фактором. Несумісність за групами крові та резус-конфлікт призвели до гемолітичної хвороби у обох новонароджених. Через імунну водянку обидві дівчинки після народження перебували у вкрай тяжкому стані, лікування не допомогло, новонароджені померли.

Незважаючи на те, що всі події відбувалися у 2019 році, слідство у справі ще не завершено. Суд ухвалив продовжити терміни досудового розслідування. Акушер-гінеколог все ще перебуває під домашнім арештом. А СБУ та поліція не виключають, що випадок у медичному центрі міг бути частиною великої схеми із залучення українок як сурогатних матерів для іноземців з подальшим вивезенням новонароджених з України.

Нагадаємо, раніше в Україні розкрили випадки, коли підприємці налагодили де-факто торгівлю новонародженими, але намагалися замаскувати свій бізнес під пристойні практики. Так, отримавши 60−70 тисяч доларів від клієнта, група підшукувала замовнику фіктивну дружину. З жінкою укладався шлюб, після чого чоловік звертався до медичного центру і скаржився на безпліддя «дружини». Парі шукали сурогатну матір, та народжувала дитину і відмовлялася від неї на користь подружжя. Отримавши дитину, чоловік розривав фіктивний сімейний союз і виїжджав із новонародженим за кордон.

Фото pixabay.com

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