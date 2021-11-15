Зв'язали руки та заклеїли рот скотчем: під Полтавою вихователі знущалися з 4-річної дівчинки

У дитячому садку на Полтавщині розслідують резонансний випадок знущань над чотирирічною дитиною. Щоб дівчинка не шуміла під час тихої години, їй замотали ноги та руки скотчем і такою ж клейкою стрічкою заклеїли рота. Про цей випадок розповів Олександр Біленький, голова Полтавської облради.

Чиновник просить поліцію області провести перевірку у дитячому садку. Біленький вважає за краще не називати імена постраждалих та їхнє місце проживання, але готовий поділитися цією інформацією з правоохоронцями.

Поліція розпочала розслідування за фактом оприлюдненої в соцмережах інформації, а 15 листопада отримали ще й заяву від матері потерпілої дівчинки. Кримінальне провадження можуть відкрити за статтею 137 КК України (неналежне виконання обов'язків з охорони життя та здоров'я дітей).

У Диканській громаді випадок у дитсадку набув резонансу. У місцевій групі в соціальних мережах мама та сестра постраждалої дівчинки розповіли, що поспілкувалися з батьками інших дітей із садка. Інцидент із скотчем діти підтверджують. Більше того, сім'я переконалася, що залякували не лише їхню дитину — погрози звучали і на адресу інших малюків.

Мати постраждалої дівчинки каже, що отримала багато інформації про негідну поведінку осіб, які працюють з дітьми, але багато хто не наважується відкрито дати свідчення. Проте вже знайшлися й ті, хто готовий свідчити офіційно.

Нагадаємо, схожий випадок із заклеюванням дитині рота скотчем зафіксовано у 2019 році у дитячому садку міста Первомайська. Виховательку звільнили і навіть відкрили кримінальне провадження. Проте суддя вирішив обмежитися умовним покаранням для жінки, оскільки вона покаялася і сама на той момент була матір'ю маленької дитини.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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