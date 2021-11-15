У Луцьку 19-річний хлопець нажалівся копам на відсутність у «Дії» фейкових прав

Незвичний випадок довелося розслідувати патрульним поліцейським із Луцька. 19-річний юнак придбав через інтернет посвідчення водія, а потім зателефонував у поліцію і поскаржився на продавців-аферистів. Куплений документ, як виявилось, не завантажувався у додатку «Дія».

Поліції невдаха-покупець зізнався, що фальшивка йому коштувала 4 тисячі гривень, причому тисячу потрібно було внести передоплатою. Липовий документ юному водієві надіслали поштою.

Наразі фальшивку вилучено та направлено на експертизу. Відкрито кримінальне провадження за статтею про підробку документів (ч.3 ст. 358 КК України). Мешканець Луцька підробленими правами скористатися не встиг, а тому можливо, уникне покарання.

Зусилля поліцейських зосереджені на торговцях липовими посвідченнями. Аферистам інкримінують виготовлення фальшивок за попередньою змовою групою осіб. КК передбачає за таке до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше поліція вирахувала та затримала «умільця» з Харкова, який створив фейкову «Дію» і пропонував за 100 грн згенерувати там фальшиве посвідчення водія.

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