У центрі Харкова сталася сильна пожежа в житловому будинку (фото, відео)

У Харкові з ночі намагаються загасити пожежу у житловому будинку. Зайнялася шестиповерхова будівля по вулиці Культури, 10. Вогнем охоплено 500 квадратних метрів. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних операцій.

Особливо постраждали дах та квартири на двох верхніх поверхах.

Пожежа почалася вночі

Семеро мешканців будинку самі вибігли з палаючої будівлі, ще шістьох евакуювали рятувальники. Наразі вирішується питання про те, де розмістять погорільців.

Постраждалим мешканцям будинку шукають новий притулок

На місці працюють 24 одиниці рятувальної техніки. Ближче до четвертої години ночі пожежу вдалося локалізувати.

Впоратися з вогнем заважає той факт, що полум'я встигло поширитися по даху на велику площу. Крім того, частини пожежних бригад довелося виїхати гасити ще одну нічну пожежу в житловому будинку. У чотириповерхівці на вул. Чернишевській, 88, горіли горищні приміщення. До прибуття пожежних полум'я встигло перекинутися на дах.

Нагадаємо, раніше в Харківській області сталася масштабна пожежа на АЗС, вогонь знищив дві фури.

349

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter