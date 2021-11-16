У центрі Харкова сталася сильна пожежа в житловому будинку (фото, відео)
У Харкові з ночі намагаються загасити пожежу у житловому будинку. Зайнялася шестиповерхова будівля по вулиці Культури, 10. Вогнем охоплено 500 квадратних метрів. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних операцій.
Особливо постраждали дах та квартири на двох верхніх поверхах.
Семеро мешканців будинку самі вибігли з палаючої будівлі, ще шістьох евакуювали рятувальники. Наразі вирішується питання про те, де розмістять погорільців.
На місці працюють 24 одиниці рятувальної техніки. Ближче до четвертої години ночі пожежу вдалося локалізувати.
Впоратися з вогнем заважає той факт, що полум'я встигло поширитися по даху на велику площу. Крім того, частини пожежних бригад довелося виїхати гасити ще одну нічну пожежу в житловому будинку. У чотириповерхівці на вул. Чернишевській, 88, горіли горищні приміщення. До прибуття пожежних полум'я встигло перекинутися на дах.
Нагадаємо, раніше в Харківській області сталася масштабна пожежа на АЗС, вогонь знищив дві фури.349
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