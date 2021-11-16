Українські військові збили на Донеччині російський «Орлан-10» (фото)

У зоні проведення операції Об'єднаних сил, де нещодавно бійці ЗСУ збили БПЛА супротивника, був примусово посаджений ворожий безпілотник — російський «Орлан-10»

«У районі проведення Операції об'єднаних сил засобами радіоелектронної боротьби був примушений до посадки БПЛА противника, який перетнув лінію розмежування на Донеччині. Ворожий літальний апарат зовнішніх пошкоджень не отримав», — зазначили у командуванні ООС і додали, що БПЛА належить до російського багатоцільового безпілотного авіаційного комплексу «Орлан-10», призначеного для ведення розвідки та коригування вогню артилерії.

«Орлан-10» виробляє російське ТОВ «Спеціальний технологічний центр» у Санкт-Петербурзі, цей комплекс стоїть виключно на озброєнні ЗС Російської Федерації.

Нагадаємо, що бойовики часто використовують БПЛА, щоб скидати постріли ВОГ на позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Фото командування ООС.

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