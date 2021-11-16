Під Києвом у ДТП Mercedes S 560 та фури постраждав нардеп від «Слуги народу»

На трасі Київ — Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю, як стверджують ЗМІ, народного депутата України.

«Киев Сейчас» виклав у мережу фото з місця дорожньо-транспортної пригоди, де зіткнулися Mercedes S 560 і фура, що робила маневр.

У мережі називається ім'я постраждалого депутата — стверджується, що у ДТП потрапив «слуга народу» Олексій Ковальов. За попередніми даними, він був тверезим. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап'ястя, забій колінного суглоба.

А екс-нардеп Ігор Мосійчук виклав у мережу відео, зняте на місці події.

А «Середич.Інфо» пише, що машини такого класу в декларації нардепа нема та згадує іншу ДТП за участі ще одного представника «СН».

Нагадаємо, що влітку цього року у Києві сталася ДТП, в якій фігурував інший «слуга народу» — Олександр Трухін, який стверджував, що за кермом був не він. Після цього скандалу заступниця голови фракції «СН» Євгенія Кравчук заявляла, що справу передали до ДБР.

Фото «Киев Сейчас».

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