Під Києвом у ДТП Mercedes S 560 та фури постраждав нардеп від «Слуги народу»
На трасі Київ — Одеса сталася дорожньо-транспортна пригода за участю, як стверджують ЗМІ, народного депутата України.
«Киев Сейчас» виклав у мережу фото з місця дорожньо-транспортної пригоди, де зіткнулися Mercedes S 560 і фура, що робила маневр.
У мережі називається ім'я постраждалого депутата — стверджується, що у ДТП потрапив «слуга народу» Олексій Ковальов. За попередніми даними, він був тверезим. У нього закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закрита травма лівого променевого зап'ястя, забій колінного суглоба.
А екс-нардеп Ігор Мосійчук виклав у мережу відео, зняте на місці події.
А «Середич.Інфо» пише, що машини такого класу в декларації нардепа нема та згадує іншу ДТП за участі ще одного представника «СН».
Нагадаємо, що влітку цього року у Києві сталася ДТП, в якій фігурував інший «слуга народу» — Олександр Трухін, який стверджував, що за кермом був не він. Після цього скандалу заступниця голови фракції «СН» Євгенія Кравчук заявляла, що справу передали до ДБР.
Фото «Киев Сейчас».400
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