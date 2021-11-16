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Події

У Києві стрілянина біля суду: є поранений

14:14 16 листопада 2021
суд

У Києві невідомий влаштував стрілянину біля суду у Святошинському районі. Постраждалим став чоловік, який незадовго до цього вийшов з будівлі. У Києві оголошено поліцейську операцію, щоб знайти і затримати стрільця. Про це повідомила поліція столиці.

Згідно з останніми даними, стрілянина велася з автомобіля, що під'їхав до будівлі Києво-Святошинського районного суду (вул. Мельниченка, 1). Про те, що сталося, свідки повідомили поліції та викликали «швидку». Медики приїхали вчасно, щоб допомогти пораненому.

Нарядам Патрульної поліції розіслане орієнтування на розшукуване авто. Розшуком також займаються слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції Києва.

Адвокат Вадим Володарський, який саме перебував у будівлі суду, розповів у Facebook, що чув не менше трьох пострілів. Поранили чоловіка, який перебував біля входу до будівлі. До потерпілого одразу ж підбіг співробітник охорони суду та була викликана допомога. Пораненого забрала «швидка».

 

Нагадаємо, раніше під Києвом у Софіївській Борщагівці обстріляли автомобіль із родиною.

Фото google.com/maps

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