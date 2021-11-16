Створена кримінальником банда тероризувала жителів київської Оболоні (фото)

У Києві поліцейські затримали злочинну групу, жертвами якої протягом тривалого часу ставали мешканці столичної Оболоні.

Як повідомили у Нацполіції, групу організував раніше засуджений за скоєння різних злочинів місцевий житель, який залучив до «діяльності» двох киян, які безпосередньо брали участь у злочинах та підшукували виконавців.

Фото НПУ.

Жертвами ставали люди, які, як зазначають у НПУ, «стали свідками певних подій та не поділяли позиції організатора, тим самим входячи з ними у конфлікти».

Жителям Оболонського району підпалювали балкони та двері, малювали на дверях образливі написи, розбивали шибки та проколювали колеса автомобілів, розбивали вікна у приміщеннях.

Фото НПУ.

Фото НПУ.

Крім цього, організатор брав «замовлення» щодо вирішення проблем замовників. На сьогодні поліція встановила причетність зловмисників до 15 фактів пошкодження чужого майна.

Фото НПУ.

Організатора та членів групи затримали 15 листопада. Під час обшуків було вилучено зброю, арбалет, телескопічні та гумові палиці, нунчаки, кастети, радіостанції, газові балончики, «код-грабер», а також 56 мобільних телефонів, «чорнові» записи та понад два десятки стартових пакетів.

Раніше у Львові поліцейські затримали групу кіднеперів, які викрали студентку та вимагали за неї викуп у 2 млн євро, а у столиці — зловмисників, які у розважальних закладах та на вулицях труїли людей сильнодіючими препаратами, пропонуючи їм випити, а потім грабували своїх жертв. Один із постраждалих від їхніх дій помер.

Фото Національної поліції України.

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