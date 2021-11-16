Вбивцею поліцейського на Луганщині виявився його колега

На Луганщині затримали підозрюваного у вбивстві 24-річного патрульного поліцейського в Рубіжному — до здійснення злочину може бути причетним колега загиблого, повідомили в МВС України.

Наразі він затриманий — спецоперацію провели під процесуальним керівництвом прокуратури слідчі, оперативники, співробітники внутрішньої безпеки та представники спецпідрозділів поліції.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом умисного вбивства, здійснюватимуть представники Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, в Чернігові в ніч з 1 на 2 жовтня група підлітків (найстаршому з них було 18 років) з неймовірною жорстокістю побила двох поліцейських, вбивши одного з них на місці, і завдавши серйозні травми іншому.

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