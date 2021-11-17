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Події

4-річна дівчинка отримала смертельні травми дорогою з дитсадка: подробиці трагедії на Чернігівщині

13:40 17 листопада 2021
Поліцейські

На Чернігівщині поліцейські з'ясовують обставини трагедії в районі Ічні, де на автодорозі загинула маленька дівчинка.

Як повідомляють у ГУНП у Чернігівській області, напередодні близько 17:00 у поліцію зателефонувала мешканка Ічні та розповіла, що впала з велосипеда, на якому їхала разом з двома дітьми.

Маленька дівчинка, яка їхала на багажнику, отримала травми, від яких невдовзі померла у лікарні. Жінка розповіла, що вони впали на неосвітленій ділянці дороги.

Фото ГУНП у Чернігівській області.

«УНІАН», посилаючись на прес-офіцерку поліції у Прилуках Юлію Жукову, повідомляє, що 3-річного хлопчика та 4-річну дівчинку везла їхня тітка. Вона забрала дітей із дитячого садка та везла додому.

Наразі обставини НП з'ясовує поліція.

Раніше на Вінниччині у ДТП загинув 8-річний хлопчик, а 45-річна жінка потрапила до лікарні. Вони їхали у машині, водій якої не впорався з керуванням та врізався у відбійник.

Фото ГУНП у Чернігівській області.

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