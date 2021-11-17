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Події

Сертифікати за 1200 гривень: у Кривому Розі затримали торговця підробленими ковід-документами

15:31 17 листопада 2021
затримання

Попри те, що в Україні передбачено кримінальну відповідальність за використання фальшивих COVID-сертифікатів, знаходяться люди, які продовжують брати участь у «схемах» з такими «документами».

У Кривому Розі поліція затримала чоловіка, який виготовляв та продавав підроблені COVID-сертифікати. Про це повідомили у Дніпропетровському обласному главку поліції.

Продавця затримали на вулиці міста під час передачі «ковід-документа» клієнту.

У гаражі фігуранта, де він виготовляв COVID-сертифікати, поліціянти виявили готові бланки та підроблені печатки одного з медичних закладів.

За даними поліції, чоловік розмістив оголошення на одному з торгових майданчиків в інтернеті та протягом місяця продавав підроблені сертифікати.
За один сертифікат просив 1200 гривень.

Як виявилося, продавець раніше був засуджений. Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів».

Нагадаємо, днями у Дніпрі затримали лікаря, який також торгував підробленими COVID-сертифікатами.

Докладно про те, як працює нелегальний ринок торгівлі сертифікатами та чи можливо припинити цей бізнес, що нині процвітає, у матеріалі «ФАКТІВ».

Фото https://dp.npu.gov.ua/

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