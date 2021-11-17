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Події

На Хмельниччині загорівся житловий будинок: загинули двоє людей

16:53 17 листопада 2021
пожежа

У ніч на 17 листопада у селі Кисилівка Хмельницької області спалахнув житловий будинок. На місці пожежі рятувальники виявили тіла двох людей. Про це повідомили в обласному главку ДСНС.

За інформацією рятувальників, спалах стався близько пів на третю ночі на площі 80 квадратних метрів. На ліквідацію пожежі знадобилося пів години. На місці події знайшли мертвими двох чоловіків віком 61 та 33 роки.

За попередніми даними, причиною пожежі може бути необережність під час куріння. Обставини смерті чоловіків розслідує поліція.

Нагадаємо, три дні тому у Дніпрі під час пожежі у багатоповерховому будинку загинули чоловік та жінка.

На Закарпатті чоловік згорів живцем під час пожежі у приватному житловому будинку.

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