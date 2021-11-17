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Події

Поїздка на заняття обернулася бідою: на Львівщині зіткнулися автобус з 12 учнями та величезна вантажівка

20:39 17 листопада 2021
автобус

У середу, 17 листопада, у Львівській області сталася ДТП, у якій постраждали діти. Аварія сталася в районі села Бишів Червоноградського району, повідомили у Львівському обласному главку поліції.

Шкільний автобус, який віз дітей, зіштовхнувся з вантажівкою «ДАФ». За попередньою інформацією, в автобусі було 12 учнів.

16-річний школяр отримав травми та був госпіталізований до лікарні. Діагнози ще сімох учнів уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні у Харкові на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Пушкінській водій легкової машини не пропустив хлопчика. Від удару авто школяра відкинуло на кілька метрів, після чого він різко підвівся й відбіг на тротуар.

Фото https://lv.npu.gov.ua/

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