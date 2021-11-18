Відомий художник та блогер Сергій Поярков потрапив у ДТП

У середу, 17 листопада, у Подільському районі Києва у ДТП потрапив відомий художник та блогер Сергій Поярков. Аварія сталася увечері на вулиці Кирилівській. Позашляховик Toyota, за кермом якого був Поярков, протаранив автомобіль Skoda, передає «Магнолія-ТВ».

За словами очевидців, Toyota Sequoia Пояркова їхала на червоний сигнал світлофора та врізалася у Skoda.

Сам Поярков сильно не постраждав, але скаржився на біль голови

Водія легкового автомобіля з численними травмами ушпиталили до лікарні. Про його стан наразі невідомо.

Художник запевняє, що їхав на зелене світло та що «це ДТП, так буває».

За попередньою інформацією поліції, Skoda рухалася на зелене світло у бік вулиці Теліги, Toyota — у цей час повертала на вулицю Білицьку. За словами правоохоронців, Поярков не поступився перевагою у русі легковику.

Патрульні зазначили, що обидва водії тверезі, обставини встановлюють слідчі.

Сергій Поярков — український художник, ведучий програми «ПОЯРКІВ NEWS» на телеканалі «Прямий», ведучий відеоблогу. У жовтні 2019 року президент Зеленський подав судовий позов, звинувачуючи Пояркова у погрозах убивства, здійснених в опублікованих відеозаписах. У січні 2020 року Пояркову повідомили про підозру, запобіжним заходом обрано особисте зобов'язання. Розслідування завершено 27 березня.

Поярков уже потрапляв у ДТП у Києві. У 2011-му він збив пішохода біля київського ринку «Бесарабка». У потерпілого була черепно-мозкова травма та дуже складний перелом гомілки.

Нагадаємо, наприкінці літа Поярков потрапив у реанімацію та переніс складну операцію на серці.

Фото ТСН

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