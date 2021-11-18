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Події

Убивчі ревнощі: у Києві на Троєщині чоловік зарізав суперника

14:47 18 листопада 2021
Поліція

У Києві, де нещодавно під час сварки батько зарізав сина, на Троєщині вбили 33-річного киянина — причиною стали ревнощі.

Як повідомляють у ГУНП у Києві, тіло сина без ознак життя у квартирі одного з будинків на проспекті Маяковського виявила мешканка Деснянського району.

Чоловіка, яки чотири рази вдарила свою жертву ножем, швидко встановили та затримали за кілька годин.

«Напередодні постраждалий у квартирі розпивав спиртне у компанії чоловіка та жінки, а наступного ранку мати виявила сина мертвим. Виявилося, що між 45-річним чоловіком та потерпілим виникла сварка через ревнощі до їхньої спільної знайомої. Зловмисник завдав 33-річному опоненту кілька ударів ножем у шию та груди» , — розповів начальник Деснянського управління поліції Зураб Мелікідзе.

Зловмисника затримали, у нього вилучили ніж, який може бути знаряддям злочину, та направили його на експертизу.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство), суд відправив його під варту. Санкція статті — від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно у столиці загинув син відомого підприємця, радника президента з питань рекреації та туризму Олега Балабатька — хлопця за українську мову зарізав виходець із Луганська.

Фото ГУНП у Києві.

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