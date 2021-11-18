Господар будинку під Києвом розстріляв грабіжників-іноземців, захищаючи близьких

Під Києвом підприємець дав відсіч грабіжникам, які проникли до його будинку і вимагали у його дружини та доньки показати, де зберігаються гроші та цінності.

Як повідомляють у ГУНП у Київській області, грабіжники у балаклавах близько 4 години ранку проникли до приватного будинку на Крюківщині та почали допитувати жінку та її доньку. На щастя, від галасу прокинувся чоловік. Він почав стріляти з травматичної зброї та поранив одного з грабіжників у ногу.

Зловмисники покинули будинок, а підприємець відразу викликав поліцію. На місце події прибули слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції та кінологи.

За словами керівника обласної поліції Андрія Нєбітова, знайти пораненого зловмисника, який намагався сховатися у лісі, допоміг службовий собака.

«Втікач із простріленою ногою виявився вихідцем із Туреччини. Під час нападу він „зловив“ три кулі. За кілька годин в орендованій квартирі поліція затримала його поплічника з Казахстану. Наразі обох перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів» , — зазначив він.

Обох фігурантів затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно у Запоріжжі співробітники СБУ затримали трьох осіб, які ще у 2016 році здійснили серію нападів на філії банківських установ та інкасаторські автомобілі у місті. Грабіжники переховувалися на базі Донецької області, яка має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження.

Фото — скріншот.

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