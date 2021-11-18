Резонансна ДТП на проспекті Науки у Харкові: скандально низьку суму застави змінили

У Харкові суд повернувся до розгляду справи про резонансну ДТП на проспекті Науки. Йдеться про випадок 11 листопада, коли водій у стані наркотичного сп'яніння збив на переході двох підлітків. Прокуратура домоглася в суді, щоб для водія підвищили заставу, і він не зміг вийти із СІЗО, заплативши вкрай скромну суму. Про це повідомляє Суспільне.

Спочатку прокуратура просила для водія 10 млн гривень застави. Суддя погодилася призначити суму 340,5 тис. гривень. Прокурори оскаржили це рішення в апеляції, і там пішли на компроміс. Згідно з новим рішенням Харківського апеляційного суду, водій має внести заставу 3 млн гривень.

Нагадаємо, двоє постраждалих у ДТП отримали струс мозку, рани та забиття. Лікарі вважають, що 13-річні підлітки — хлопчик та дівчинка — врятувалися дивом.

В організмі 34-річного водія Toyota Land Cruiser виявили метадон. Чоловік наркотичне сп'яніння заперечував, а ДТП пояснював тим, що відволікся на телефон.

Фото prokuraturakharkiv/Facebook

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter