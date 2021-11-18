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Події

«Тисяча від Зеленського» для вакцинованих: «ПриватБанк» попередив українців про нову схему шахраїв

17:06 18 листопада 2021
телефон

Невдовзі після того, як президент Володимир Зеленський пообіцяв ощасливити грошима вакцинованих українців, власники банківських карток почали отримувати SMS про те, що на їхній рахунок ось-ось надійде заповітна тисяча гривень. Нібито залишилося всього нічого — пройти за посиланням у повідомленні та підтвердити отримання переказу. ПриватБанк попереджає клієнтів, що це явно шахрайська схема, та закликає ігнорувати ці SMS та блокувати відправників.

Анонсуючи виплату тисячі гривень, Зеленський особливо не вдавався в деталі і не прояснив, що «живих» грошей ніхто не отримає. Шахраї скористалися плутаниною і зробили масове розсилання SMS із обіцянкою виплатити суму відразу ж, як тільки абонент заповнить анкету із зазначенням особистих даних та реквізитів банківських карток.

За словами речника ПриватБанку Олега Серги, ставки зростають, в деяких випадках аферисти обіцяють навіть не тисячу, а 7000 гривень.

«Будь ласка, не ведіться на ці хитрощі! Щоб убезпечити себе, не переходьте за підозрілими посиланнями з повідомлень, не вказуйте свої особисті дані та дані банківської картки, а ще краще ігноруйте повідомлення та одразу ж блокуйте таких абонентів», — радять у банку.

Нагадаємо, вже з'явилося роз'яснення від Кабміну про те, що тисячу гривень отримають не всі вакциновані, а лише зареєстровані у програмі «Дія». Список місць, де можна витратити гроші, вкрай обмежений.

Фото Олег Серга/Facebook, pixabay.com

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