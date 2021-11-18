Смертельна ДТП у Харкові: батьків 16-річного мажора можуть притягнути до відповідальності за двома статтями

Після резонансної смертельної ДТП у Харкові, коли за кермом Infiniti, який ганяв містом, виявили 16-річного підлітка, до відповідальності можуть притягнути батьків юнака. Про це у коментарі Суспільне повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Кримінальне провадження зараз відкрито за двома статтями: допуск до водіння осіб, які не мають прав водія, та невиконання батьківських обов'язків з тяжкими наслідками. Максимальне покарання за обома статтями — п'ять років позбавлення волі.

Адвокати родини Ігоря Носова, який загинув у ДТП, згодні, що за аварію повинен відповідати не тільки 16-річний Микола, який сидів за кермом, а й його батьки. «Вже стає очевидним, що основна тактика захисту сім'ї Миколи буде спрямована саме на те, щоб вивести батьків з-під удару. Саме тому важливо, щоб слідство працювало й надалі. І не просто працювало, а робило все на максимум. Так, це може бути перший такий прецедент в Україні. Має бути перший показовий прецедент. Щоб решта замислилась і звернула увагу на те, як проводять час їхні діти», — заявив адвокат Ігор Черняк.

Нагадаємо, слідство дійшло висновку, що Микола Х. намагався на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської проскочити на «червоний» і зіткнувся з Chevrolet. Водій другого автомобіля загинув. Микола визнав, що за кермом був він, а аварію пояснював несправними гальмами. Огляд Infinity версію про технічні неполадки не підтвердив. Слідство вважає, що автомобіль юнака-«мажора» рухався зі швидкістю не менше 100 км на годину.

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