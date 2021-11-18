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З правом застави: суд відправив лідера антивакцинаторів Стахіва під арешт на 2 місяці

19:31 18 листопада 2021
остап стахів

У Львові суд вирішив долю одного із лідерів руху антивакцинаторів Остапа Стахіва. На найближчі два місяці Стахів залишиться під вартою, якщо не внесе майже мільйон гривень застави (998 тис. грн). Таке рішення ухвалив Галицький районний суд Львова.

16 листопада у квартирі Стахіва СБУ провела обшук, а за його підсумками вручила активісту підозру у спробах захоплення влади та в публічних закликах до таких дій (стаття 109 КК України). Антивакцинатора не затримували — сподівалися, що 17 листопада він сам з'явиться за повісткою на судове засідання.

У суді Стахіва так і не дочекалися. Адвокати активіста посилалися, що їхній клієнт захворів і перебуває на лікуванні. Пред'явлені документи суддю не переконали — було винесено рішення про затримання Стахіва та примусовий привід до суду. Засідання було перенесене на 18 листопада.

Співробітники СБУ затримали Стахіва у Сваляві на Закарпатті та доставили на судове засідання до Львова.

Нагадаємо, на 24 листопада антивакцинатори запланували черговий мітинг у Києві біля будівлі Верховної Ради. Минулого разу противники вакцинації збиралися в центрі столиці 3 листопада.

Фото Остап Стахів/YouTube

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