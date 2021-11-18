У Києві бездомний знайшов частини тіла у смітнику: що відомо

У Печерському районі Києва у сміттєвому контейнері було знайдено частини людського тіла. Як повідомила столична поліція, страшну знахідку виявили біля житлового будинку на бульварі Дружби Народів.

Пакети, де знаходилися людські ступні, витягнув бездомний, коли копався у сміттєвому баку. А поліцію сповістила перехожа, яка помітила сміттєві мішки з підозрілим вмістом.

На місце прибула поліція та оточила місце злочину. Особу вбитої та розчленованої людини ще не встановлено. Слідчо-оперативна група в першу чергу вирішила перевірити розташовані поблизу камери спостереження і знайти можливих свідків події. Справа розслідуватиметься за статтею про умисне вбивство.

Як повідомляє Telegram-канал Типовий Київ, поліція вже має свідчення з приводу можливого вбивці. Опитані запам'ятали, що чоловік був у джинсах та кепці і поводився підозріло, коли викидав сміття. Поліція перевіряє мешканців будинку, з якого, як вважають, винесли розчленоване тіло.

Тим часом правоохоронці знайшли у контейнерах для викиду сміття інші частини тіла убитого.

Нагадаємо, раніше в Києві знайшли сумку із фрагментами людського тіла. Незабаром був затриманий підозрюваний у вбивстві: він зізнався у злочині та пояснив, що сумку вивіз у безлюдне місце та сподівався, що її не знайдуть.

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