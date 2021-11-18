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Лещенко дізнався за півгодини до брифінгу: все, що відомо про замах на міністра (видео)

22:12 18 листопада 2021
роман лещенко

Про запобігання замаху на себе міністр аграрної політики Роман Лещенко дізнався 18 листопада — за півгодини до того, як було організовано брифінг МВС з приводу затримання підозрюваних у злочині.

Виступаючи на брифінгу, Лещенко пояснив, що щойно повернувся до України із закордонного відрядження. Представники МВС зустріли міністра добрими новинами: ймовірних замовників злочину затримано.

Затримання підозрюваних

Затримання підозрюваних

В Офісі генпрокурора підтвердили, що підозрюють в організації злочину громадянина США та його довірену особу — громадянку України. Їм інкримінують замах на вбивство, на нанесення тяжких тілесних ушкоджень, на викрадення людини і на вимагання. Ці статті КК передбачають покарання аж до довічного позбавлення волі.

Суд має вирішити питання щодо арешту підозрюваних на час слідства.

Ймовірний виконавець злочину отримав від організаторів завдаток — 20 тис. доларів, а під час остаточного розрахунку підозрювані були затримані. Людина, яка виконувала роль «кілера», фіксувала переговори, і зібрані матеріали ляжуть в основу справи.

Досудове розслідування проводиться Головним слідчим управлінням Нацполіції.

Нагадаємо, Лещенко займає посаду міністра аграрної політики 11 місяців — з грудня 2020 року. До цього він був головою Держкадастру, а ще раніше — працював у аграрній сфері. Романа Лещенка називали серед тих міністрів, до роботи яких є питання і які можуть втратити високу посаду.

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