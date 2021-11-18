Українські прикордонники запобігли спробі незаконного в'їзду 15 іноземців із Білорусі

В Україну не пропустили 15 мігрантів, які прибули автобусом з Білорусі. Вихідці з Близького Сходу назвалися туристами та стверджували, що вже оглянули пам'ятки Білорусі, а тепер мають намір помилуватися туристичними об'єктами в Україні. Насторожитися співробітників пункту пропуску на Чернігівщині змусили не лише останні події біля кордону з Білоруссю, а й підозрілий маршрут «туристів», а також дивні збіги у пред'явлених документах. Про це повідомляє ДПСУ.

Серед іноземців, що прибули в Україну, було 11 дорослих і четверо підлітків. Більшість членів групи отримали паспорти зовсім недавно і практично в один період — у вересні-жовтні поточного року.

Гостей із Білорусі відправили назад

Крім того, іноземці дуже плутано пояснювали, що привело їх до України. За їхніми словами виходило, що вони нещодавно прилетіли до Мінська, звідти одразу ж попрямували до Гродненської області (що межує з Польщею), потім раптово розвернулися на 180 градусів і вирушили через всю Білорусь до Гомельської області, а звідти вирішили проїхати до Чернігова. У Чернігові гості з Близького Сходу затримуватись не збиралися та планували марш-кидок на захід із кінцевою точкою у Львові. Такі метання видалися співробітникам Держприкордонслужби підозрілими, а тому туристів відправили назад до Білорусі.

Нагадаємо, у МВС раніше нагадали, що між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію. Це означає, що нелегальні мігранти, які потрапили на українську територію з білоруського боку, можуть і повинні бути відправлені назад.

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