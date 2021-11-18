Українські прикордонники запобігли спробі незаконного в'їзду 15 іноземців із Білорусі
В Україну не пропустили 15 мігрантів, які прибули автобусом з Білорусі. Вихідці з Близького Сходу назвалися туристами та стверджували, що вже оглянули пам'ятки Білорусі, а тепер мають намір помилуватися туристичними об'єктами в Україні. Насторожитися співробітників пункту пропуску на Чернігівщині змусили не лише останні події біля кордону з Білоруссю, а й підозрілий маршрут «туристів», а також дивні збіги у пред'явлених документах. Про це повідомляє ДПСУ.
Серед іноземців, що прибули в Україну, було 11 дорослих і четверо підлітків. Більшість членів групи отримали паспорти зовсім недавно і практично в один період — у вересні-жовтні поточного року.
Крім того, іноземці дуже плутано пояснювали, що привело їх до України. За їхніми словами виходило, що вони нещодавно прилетіли до Мінська, звідти одразу ж попрямували до Гродненської області (що межує з Польщею), потім раптово розвернулися на 180 градусів і вирушили через всю Білорусь до Гомельської області, а звідти вирішили проїхати до Чернігова. У Чернігові гості з Близького Сходу затримуватись не збиралися та планували марш-кидок на захід із кінцевою точкою у Львові. Такі метання видалися співробітникам Держприкордонслужби підозрілими, а тому туристів відправили назад до Білорусі.
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Нагадаємо, у МВС раніше нагадали, що між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію. Це означає, що нелегальні мігранти, які потрапили на українську територію з білоруського боку, можуть і повинні бути відправлені назад.114
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