Під Вінницею трагічно загинула багатодітна сім’я: що відомо

У Вінницькій області сталася трагедія — загинула багатодітна сім'я, живою залишилася лише старша дитина.

Як повідомляють у ГУНП у Вінницькій області, 18 листопада у селі Мар'янівка у приватному будинку виявили мертвими батьків — 44-річного чоловіка та його 34-річну дружину, а також чотирьох дітей — 6, 8, 9 та 11 років.

За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки у домі. Відкрито кримінальне провадження за п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Кримінального Кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Тим часом «ТСН» повідомляє, що тіла рідних виявив 14-річний підліток, який ночував у бабусі і повернувся вранці додому. Він спочатку подумав, що вони всі сплять і сказав про це бабусі, яка й запідозрила недобре — на той час родина зазвичай прокидалася.

Жінка кинулась до хати родичів. Там були сліди горіння, але відкритого вогню не було. Можливо, почав диміти провід, що веде до холодильника, випускаючи їдкий дим, яким і отруїлася сім'я.

Нагадаємо, що напередодні у селі Кисилівка Хмельницької області спалахнув житловий будинок. Рятувальники виявили тіла двох чоловіків — 61 року та 33 років. За попередніми даними, причиною пожежі могла стати необережність під час куріння

Фото ГУНП у Вінницькій області.

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