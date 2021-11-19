Смертельна ДТП у Харкові: мати 16-річного мажора відреагувала на трагедію

Мати 16-річного Миколи Харківського, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, заявила, що забрала з собою до Німеччини другий комплект ключів та документи на автомобіль після того, як її син попався поліцейським за кермом батьківської автівки.

Як повідомляє Newsroom, Марина Дегтяр вийшла на зв'язок, дистанційно взявши участь у шоу «Говорить Україна». Жінка стверджувала, що ніколи не передавала неповнолітньому синові права керувати машиною. За її словами, перед від'їздом за кордон вона купила уживаний легковик і залишила його приватному майстру на техобслуговування.

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«Це машина сім'ї, яка оформлена на моє ім'я. До цього у мене була машина, але вона застаріла і постійно ламалася, її продали та купили іншу» , — додала вона.

Марина Дегтяр вибачилася перед рідними загиблого водія Ігоря Носова: «Хотіла б вибачитися перед близькими цієї людини. Зроблю все можливе, щоб надати їм потрібну допомогу».

Стосовно сина жінка заявила, що родина «прийме будь-яке рішення суду, яким би воно не було».

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«Хочу, щоб закон був однаковим до всіх людей у цій категорії злочинів. В інтернеті пишуть, що ми пропонуємо комусь гроші, щоби хтось взяв на себе провину, це не так. Микола знаходиться у СІЗО без телефону та будь-якої техніки. Більше того, я не можу передати йому навіть кросівки, бо не беруть. Поблажок для нього ніхто не робить» , — додала вона.

Нагадаємо, що речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко заявив, що у цій справі до відповідальності можуть притягнути і батьків юнака. Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: допуск до водіння осіб, які не мають прав водія, та невиконання батьківських обов'язків з тяжкими наслідками. Максимальне покарання за обома статтями — п'ять років позбавлення волі.

Фото зі сторінки доньки загиблого водія Анастасії Носової у соцмережах.

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