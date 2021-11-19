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Події

Жорстоке вбивство у Печерському районі Києва: підозрюваного затримано

12:23 19 листопада 2021
Затримання

У Києві поліцейські затримали людину, яка може бути причетною до жахливого злочину — напередодні у смітнику на бульварі Дружби народів було виявлено частини людського тіла.

Як повідомляють у Патрульной поліції, у правоохоронців було орієнтування. А близько 23:00 місцевий житель повідомив, що у під'їзді однієї з багатоповерхівок на вулиці Тростянецькій він бачив чоловіка, схожого на зловмисника, який розшукується.

Патрульні дійсно виявили розшукуваного та затримали, а потім передали слідчо-оперативній групі.

Нагадаємо, що навесні цього року перехожий знайшов у Голосіївському районі сумку із розчленованим тілом людини.

Невдовзі підозрюваного затримали. З'ясувалося, що він убив товариша по чарці під час сварки, а потім розчленував тіло, фрагменти склав у сумку, яку вивіз у безлюдне місце в районі провулка Моторний

Фото — скріншот.

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