Смертельна ДТП у Харкові: експертиза підтвердила, що за кермом був 16-річний мажор

У справі про гучну ДТП у Харкові, за яку затримали підлітка-мажора, майже не залишилося неясностей. Спочатку огляд Infinity повністю спростував версію про несправні гальма. Тепер нова експертиза поклала край чуткам про те, що за кермом міг бути не 16-річний Микола Х., а інша особа. Такі дані наводить адвокат Валентин Рибін.

Під час експертизи порівнювалася ДНК затриманого підлітка та ДНК, залишена на водійській подушці безпеки в автомобілі Infinity. Експерти дійшли висновку, що ДНК-профілі у першому та у другому випадку ідентичні.

Крім того, на користь знаходження за кермом авто саме Миколи Х. свідчать дані з відеокамер, а також свідчення підлітків — приятелів Миколи, які їхали з ним в автомобілі.

Нагадаємо, ДТП у Харкові на перетині проспекту Гагаріна та вулиці Одеської сталася 26 жовтня. За даними слідства, перед ДТП швидкість Infinity сягала 100 км за годину. Після зіткнення з Chevrolet пасажири Infinity отримали травми, а водій Chevrolet загинув.

Сім'я загиблого та їхні представники в суді наполягають, щоб за ДТП покарали не лише підлітка, а й його батьків, які допустили сина без водіських прав за кермо авто.

Фото anastasiyanosova_8128/Instagram

508

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter