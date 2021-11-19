«Суворий» суд в Одесі засудив 26-річного злодюжку до читання трилогії Толстого та віршів Франка

Одеський суддя Олександр Гарський, який нещодавно засудив двох дрібних злодюжок до року тюрми з відтермінуванням та читанню творів Марка Твена, Джека Лондона та Тараса Шевченка, виніс більш суворе покарання 26-річному хлопцеві, який вкрав мобільний телефон і 50 гривень у знайомого, пробравшись до того у квартиру.

Як повідомляє «Судова влада України», молодика було визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статтею 185 КК, йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки, але відповідно до ст. 75 КК його було звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням строком на 1 рік.

Його зобов'язали не лише прибувати для реєстрації до уповноваженого органу, повідомляти про зміну місця проживання, роботи, а й також «дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій». Під останнім розуміється читання літератури: трилогії Льва Толстого «Дітинство. Отроцтво. Юність.» та вірша Івана Франка «Строфи».

У повідомленні зазначається, що обвинувачений вину визнав повністю. Проте суд врахував, що одесит виховувався батьком — мати покинула їх, коли синові було 6 років. Раніше судимих у сім'ї немає, а обвинувачений має дружину та двох дітей — свого та жінки від першого шлюбу, яких вони разом виховують.

«Судом встановлено, що він майже зовсім не читає літературу. У судовому засіданні читав за складами. Повідомив, що за все життя, можливо, прочитав частину книги. Так, суддя у дорадчій кімнаті зробив висновок, що оскільки з дитинства обвинуваченому не була прищеплена схильність до пізнання себе у навколишньому світі на межі звички, що на думку суду дозволить зрозуміти інших людей, корисною для такого заняття буде трилогія Л. Толстого „Дитинство. Отроцтво. Юність“ 1852 — 1857 роки» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на Львівщині вчительку інформатики, яка змусила школяра на уроці з'їсти паперовий літачок, суд визнав винною у булінгу та оштрафували на 850 грн.

Фото з Pixabay.

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