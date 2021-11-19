На Донбасі загинув український військовий

У п'ятницю, 19 листопада, у зоні проведення операції Об'єднаних сил ЗСУ знову зазнали втрат — загинув боєць.

Як повідомляють у командуванні ООС, 19 листопада російсько-окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню, у тому числі три рази — із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«У напрямку Мар'їнки бойовики вели вогонь, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. У бік населеного пункту Лопаскине противник стріляв із міномета калібру 82 мм. У районі Прищепилівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї», — зазначили у командуванні ООС і додали: «В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям».

Зазначається, що підрозділи ООС відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Ексклюзивний матеріал «Важкопоранений сапер був дуже міцної статури. Ми евакуювали його під обстрілом»: військова медичка за героїзм нагороджена офіцерським орденом" читайте на сайті «ФАКТІВ».

243

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter