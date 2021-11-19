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Події

Затримання «туристів» на Чернігівщині: іноземців запідозрили у «промацуванні» українського кордону

16:31 19 листопада 2021
Посилене чергування силовиків України на кордоні з Білоруссю

В Національній поліції прокоментували затримання на Чернігівщині групи нелегалів з Білорусі. На думку очільника поліції Ігоря Клименка, їх поява може свідчити про наміри «прощупати рівень захищеності наших кордонів». Про це він написав у Facebook, заодно закликавши місцевих мешканців одразу повідомляти про появу незнайомців в поліцію, аби та перевірила, хто вони і з якою метою прибули.

«І сподіваюся, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтересам населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Нагадую про персональну кримінальну відповідальність в такому разі. Ми чітко відслідковуємо такі речі. Бо жодні гроші не вартують безпеки громадян», — зазначив Клименко.

Нагадаємо, за повідомленням Державної прикордонної служби, вихідці з Близького Сходу назвалися туристами та стверджували, що вже оглянули пам'ятки Білорусі, а тепер мають намір помилуватися туристичними об'єктами і в Україні. Співробітників пункту пропуску на українсько-білоруському кордоні насторожили як підозрілий маршрут «туристів», так і дивні збіги у пред'явлених документах.

А тим часом на білорусько-польському кордоні біженці напередодні пішли штурмом на прикордонний перехід «Брузги». Колона мігрантів розтяглася майже на кілометр, і деякі з них намагалися прибрати колючий дріт голими руками.

Фото facebook.com/iklymenko.fb/

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