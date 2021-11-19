«Виявила, що сина нібито приймав психіатр»: хто і навіщо фальсифікує в системі helsi. me записи про візити до лікарів

Про те, що її син-школяр лікує у фтизіатра туберкульоз та ходить на прийоми до психіатра, Анастасія Кулакова з Дніпра навіть не здогадувалася. Це й не дивно, якщо зважити на той факт, що хлопчик абсолютно здоровий. Насправді нікого із зазначених фахівців дитина жодного разу в житті не відвідувала. Проте записи про його візити до цих лікарів чомусь з'явилися у системі helsi.me. Випадково дізнавшись про це, Анастасія почала розбиратися. І невдовзі зрозуміла, що кінців не знайти: у клініках, де нібито її сина приймали лікарі, жодної інформації не дають, фахівці, які вносили дані до системи, не виходять на зв'язок, а в Національній службі здоров'я не поспішають розбиратися. Тим часом виявилося, що випадки, подібні до того, що стався з сином Анастасії, не поодинокі. На аналогічну проблему скаржаться сотні українців, які виявили у системі візити до лікарів, яких навіть ніколи не бачили.

«Йдеться про масове явище»

— Я б і не зайшла в систему helsi. me, якби не вакцинація проти коронавірусу, — розповіла «ФАКТАМ» Анастасія Кулакова. — Щеплення отримала ще в червні, а зараз через карантинні обмеження мені знадобився сертифікат про вакцинацію. До речі, що цікаво. Зайшовши до helsi. me, інформації про свої щеплення я не знайшла (пізніше з'ясувалося: ці дані відображалися некоректно, і їх довелося виправляти). Натомість побачила дивну інформацію про мого сина-школяра. Як мати неповнолітнього я могла подивитися через свій кабінет дані дитини. І виявила, що сина у червні цього року нібито приймав лікар-психіатр міської поліклініки № 1. Хоча у цих числах Тіми взагалі не було у місті. А у січні 2021 року моя дитина п'ять разів (!) була на прийомі у фтизіатра з підозрою на туберкульоз. Такого діагнозу в нас, на щастя, ніколи не було. У ті дні, коли в системі значаться візити до фтизіатра, син був на заняттях у школі.

Побачивши все це, я почала телефонувати за номерами телефонів клінік, де мою дитину нібито приймали ці лікарі. Але не змогла додзвонитися: десь телефон не відповідав, десь був вимкнений.

«Я виявила, що сина в липні нібито приймав лікар-психіатр, хоча цими днями Тіми не було в місті», — каже Анастасія Кулакова

Анастасія звернулася до гарячої лінії Національної служби здоров'я України. Але й там допомогти чи щось пояснити не змогли.

— Сказали, що зафіксували моє звернення і на цьому все, — каже Анастасія. — А після того, як я написала про цю ситуацію у «Фейсбуці», з'ясувалося, що наш випадок не поодинокий. Йдеться про масове явище. Тільки серед моїх знайомих знайшлося з десяток тих, хто зайшов у систему helsi. me і теж побачив там фейкові записи. Серед них і мати однокласника мого Тіми. Її син, судячи з інформації у системі, теж був у фтизіатра, і це відбувалося в ті ж дні, що й у моєї дитини.

— У мого сина відображається п'ять таких візитів, — підтвердила мама хлопчика Юлія. — А у графі «діагноз» запис: «Спостереження за підозрою на туберкульоз». Але, на щастя, послуги фтизіатра нам ніколи не були потрібні.

Поспілкувавшись з людьми, які опинилися в такій ситуації, «ФАКТИ» з'ясували, що проблема масова. Фейкові візити у всіх різні: хтось недавно дізнався, що протягом року регулярно відвідував офтальмолога, а хтось виявив дев'ять поспіль (!) візитів до гінеколога.

«Я не поїду через все місто на Тополя (житломасив у Дніпрі. — Авт.), щоб довести, що під час дев'яти прийомів гінеколога в якійсь невідомій мені лікарні була або на роботі (є табель), або на морі (є фото та пости в соцмережах). Причому деякі прийоми здвоєні, на 12:00 та 12:15», — написала у «Фейсбуці» мешканка Дніпра Олена Полякова.

«Моя донька в позаминулому жовтні аж п'ять разів до фтизіатра „ходила“. Мене дивує, як дочка потрапила без направлення до цього фахівця у свої 11 років. Та ще й без батьків. І всюди стоїть діагноз туберкульоз. Навіть не підозра на туберкульоз, а вже підтверджений діагноз!»— пише Ольга Галілео.

«Я теж перевірила записи двох своїх неповнолітніх дітей та виявила записи до окулістів, яких не було. Написала сімейному лікареві, щоб з'ясувати, що сталося. Вона сказала, що, можливо, таким чином лікар… навчається записувати пацієнтів або додає собі години, яких не вистачало», — написала Аліна Коваленко.

«Лікарі вносять дані пацієнта до медичної системи, і ми потім оплачуємо лікарні роботу»

Аналогічні історії «ФАКТИ» почули від людей із різних регіонів України. То що це: спроби лікарів «навчитися записувати пацієнтів», збої в системі чи чиїсь навмисні дії? Як відомо, кількість прийомів у профільних фахівців впливає на фінансування, яке отримує лікувальна установа. Іншими словами, чим більше візитів пацієнтів, тим більше грошей отримає поліклініка чи диспансер.

Повертаючись до ситуації Анастасії Кулакової, варто зазначити, що на момент виходу нашого матеріалу знайти лікарів, які внесли в систему неправдиві дані, їй так і не вдалося. Наприклад, у Центрі надання психіатричної допомоги, де син Анастасії нібито побував на прийомі, запевняють, що психіатр, яка вносила дані до системи, «дуже сумлінна» та «не написала б нічого зайвого». Але дізнатися щось у неї вже неможливо, оскільки лікар звільнилася. Отримати пояснення не вдалося і у фтизіатра — спроби «ФАКТІВ» додзвонитися до лікаря не мали успіху. Але ми готові надати лікарям можливість пояснити, як це могло статися.

Інформацію про фейковий візит сина до фахівця мама хлопчика опублікувала на своїй сторінці у «Фейсбуці»

— Запис у медкарту пацієнта в системі Helsi. me вносить лікар — або сімейний, або лікар «вторинки» — в даному випадку психіатр або фтизіатр, — повідомила під час прямого ефіру на ресурсі «Інформатор» директор Департаменту комунікацій Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Лілія Гудзь. — До цих лікарів направлення не потрібне, пацієнт може звернутися до них і без нього.

Лікарі вносять дані пацієнта до медичної системи, і ми на підставі цих записів потім оплачуємо лікарні роботу. Звичайно, можуть бути як помилкові записи, так і фейкові. До нас справді звертаються люди, які виявили візити, яких не було. І ми розуміємо, що це проблема. Але не маємо права втручатися у медичні записи. Лікарні звітують перед НСЗУ, ми перевіряємо їхні звіти. І якщо є очевидні помилки (наприклад, жінка двічі на рік народила дитину або виявиться декларація з уже померлим пацієнтом), ми звернемо на це увагу і, звичайно, не сплатимо таких прийомів. Але в ситуаціях, як у Анастасії, ми просто бачимо прийом у фтизіатра і не можемо знати, чи цей прийом був насправді. Зараз, щоб вирішити проблему, Анастасії слід звернутися до головного лікаря лікарні, де було внесено фейковий запис, і попросити видалити його з системи. До речі, до кінця місяця в кожній лікарні з'явиться нова посада — медичний адміністратор, який матиме право верифікувати дані пацієнтів та видаляти фейкові записи.

На запитання Анастасії Кулакової, яка була присутня на ефірі, про те, чи не збирається НСЗУ з'ясувати, хто і навіщо вносить неправдиві дані в систему (тим більше що вже відомі конкретні випадки), Лілія Гудзь відповіла, що НСЗУ може втрутитися в ситуацію тільки в тому випадку, якщо головлікарі лікарень, що створили фейкові записи, не відреагують на звернення обурених пацієнтів і якщо останні після цього звернуться до НСЗУ в письмовій формі.

— Як з'ясувалося, мою усну скаргу на гарячу лінію НСЗУ взагалі не було взято до уваги, — каже Анастасія Кулакова. — А це ж стосується бюджетних грошей, які явно йдуть не туди. Письмову скаргу до НСЗУ я вже теж написала. Не збираюся пускати цю справу на самоплив. А якщо мій син вирішить вступати, наприклад, до військового училища? Навіщо йому в історії хвороби лікування у психіатра?

«У будь-якому випадку раджу звернутися до правоохоронних органів»

Додатковий заробіток чи помилка? Лікарі, які не перший рік працюють із системою helsi. me, припускають, що це може бути банальна неуважність.

— Таке може відбуватися і в тому випадку, якщо система видає пацієнта з таким же прізвищем і йому помилково вписують прийом, — розповів сімейний лікар з Києва. — Звичайно, в ідеалі лікар має шукати людину в системі не просто на прізвище, а перевіряти її ідентифікаційний код чи дані паспорта. Але, будьмо відверті, мало хто це робить. Особливо якщо за дверима черга, а за 15 хвилин потрібно встигнути прийняти пацієнта, поставити діагноз та призначити лікування. Ще більше таких помилок відбувається під час вакцинації. Останні кілька тижнів у пунктах вакцинації натовп, лікарі вносять дані в систему похапцем, і потім спливають помилки. Наприклад, людина приходить за другою дозою вакцини, а перша в системі не відображається. Починаємо розбиратися і з'ясовується, що першу вакцинацію помилково вписали однопрізвищнику цього пацієнта. А останній, поки не прийде вакцинуватися сам, не дізнається, що перша доза вакцини у нього, судячи з даних у системі, вже є. Нині таких випадків чимало. Тому раджу пацієнтам також бути уважними. Прийшовши на вакцинацію, не полінуйтеся уточнити у медика, який реєструє ваш візит, чи збігаються ваш номер телефону або ідентифікаційний код.

Нам, сімейним лікарям, вписувати в систему прийоми, яких не було, немає сенсу — ми за них гроші не отримуємо. Зарплата сімейного лікаря залежить від кількості підписаних декларацій, а не від того, скільки разів той чи інший пацієнт прийшов на прийом. У профільних фахівців ситуація інша — сума, яку лікувальна установа отримає від держави, справді залежить від того, скільки було прийомів у лікарів. Тому тут теоретично можливо, що клініки навмисне вписують фейкові прийоми. Але, знаючи, як влаштована ця система, можу сказати, що це досить складно — треба заповнити багато документів, витратити не одну годину. І при цьому йти на ризик, адже пацієнт може виявити фейковий візит та підняти скандал. Простіше прийняти одного або двох пацієнтів у приватному порядку і відразу заробити набагато більше, ніж можна отримати за ці неіснуючі візити.

— Хай там як, помилково чи навмисне лікар зробив неправдивий запис у системі, але видаляти він його, як показує практика, не поспішає…

— Правильно, адже якщо він зауважить у системі прийом як помилковий, йому доведеться давати пояснення НСЗУ. А це зайві проблеми.

Липові декларації, на яких можуть непогано заробити сімейні лікарі та клініки, у системі теж зустрічаються нерідко. Свіжий приклад — випадок у одеській клініці, де лікарі уклали 175 декларацій із покійниками. Цим випадком уже опікується поліція. Звертатися до правоохоронних органів юристи рекомендують і в тому випадку, якщо ви виявили у helsi. me фейкові прийоми.

— Я раджу в будь-якому разі звернутися до правоохоронних органів, щоб розслідувати подібні речі, — прокоментував ситуацію старший партнер компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець. — А для того, щоб виключити ці дані із системи Helsi. me, я рекомендував би насамперед направити офіційний письмовий запит до адміністрації системи з вимогою виключити ці дані у зв'язку з тим, що ви не відвідували цих лікарів. Протягом 30 днів у будь-якому випадку повинні отримати відповідь. Якщо не отримаєте, залишається один шлях — звернутися до суду із вимогою зобов'язати адміністратора системи виключити ці дані із картки клієнта.

— Тобто пацієнт не має сам розшукувати лікаря, який вніс фальшиві дані до системи?

— Ні, це вже в лікувальному закладі мають доводити, що ви були на прийомі. Але це лише посилить їхню провину у кримінальній справі, бо документи у таких випадках підроблені.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як працює нелегальний ринок торгівлі ковід-сертифікатами. Тим часом в Україні ухвалили перший вирок лікарю за підробку такого сертифікату.

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