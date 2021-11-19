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Події

Смертельна ДТП у Харкові: підозрюваний вирішив визнати провину

19:43 19 листопада 2021
На місці ДТП

16-річний Микола Харківський, який, за даними експертизи, керував Infiniti та вчинив смертельну ДТП у Харкові 26 жовтня, вирішив визнати себе винним. Як повідомили у Facebook адвокати юридичної компанії «Міллер», співробітники якої представляють інтереси потерпілих — дітей загиблого в ДТП водія Chevrolet Aveo, визнання було зроблено на допиті у слідчого.

«Сьогодні (19 листопада. — Авт.) під час допиту у слідчого 16-річний підозрюваний Микола Харківський визнав свою провину у скоєнні злочину», — йдеться у повідомленні.

Адвокати зазначили також, що факт знаходження Харківського за кермом Infiniti під час ДТП підтверджується висновками молекулярно-генетичних експертиз, допитами двох постраждалих, які перебували в салоні Infinity на момент ДТП, записами з камер відеоспостереження та особистими відеозаписами очевидців події.

Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, мати «мажора» Харківського заявила, що забрала до Німеччини другий комплект ключів та документи на автомобіль ще після того, як її син уперше попався поліцейським за кермом батьківського авто, проте це не допомогло.

Також вона запевнила, що сім'я «прийме будь-яке рішення суду, хоч би яким воно не було».

Тепер її та чоловіка — батьків Миколи — можуть притягнути до кримінальної відповідальності за допуск до водіння осіб, які не мають водійських прав, та невиконання батьківських обов'язків із тяжкими наслідками. Максимальне покарання за обома статтями — п'ять років позбавлення волі.

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