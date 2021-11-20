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Події

У Львові водій маршрутки на смерть збив жінку на пішохідному переході та… відвіз із собою

12:58 20 листопада 2021
ДТП

В Україні, на жаль, не рідшають дорожньо-транспортні інциденти з маршрутками. У Львові 20 листопада близько 6 годин ранку водій маршрутки скоїв наїзд на двох пішоходів у центрі міста. Одна жінка внаслідок отриманих травм загинула, інша з тілесними ушкодженнями госпіталізована. Про це йдеться у повідомленні поліції Львівської області у Facebook.

Водія, який поїхав з місця ДТП, вже затримала поліція. Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиці Дорошенка та проспекту Свободи.

«Водій маршрутного таксі № 138 марки „БАЗ“, 47-річний мешканець Львова, повертаючи з вулиці Дорошенка на проспект Свободи, здійснив наїзд на двох львів'янок віком 48 та 67 років, які рухалися пішохідним переходом. Водій, не зупиняючись, поїхав з місця ДТП. В результаті наїзду одну жінку відкинуло на проїздну частину дороги. Вона отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована», — повідомили правоохоронці.

Патрульні поліцейські виявили транспортний засіб на кінцевій зупинці на вулиці Джорджа Вашингтона. Окрім того, неподалік маршрутки було виявлено тіло другої жінки, на яку було скоєно наїзд, 48-річної львів’янки. Встановлено, що автобус протягнув жінку, яка зачепилася за кузов, з місця ДТП.

Як писали «ФАКТИ», кілька тижнів тому у Кривому Розі водія маршрутки № 3 поліція зупинила через відсутність маски. Пізніше з'ясувалося, що водій має обмеження на керування транспортним засобом через несплату аліментів. Правоохоронці вилучили у чоловіка права на керування транспортним засобом.

Фото: поліція Львівської області

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