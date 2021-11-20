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Події

Конфлікт двох водіїв на дорозі скінчився розстрілом автомобіля: деталі інциденту на Кіровоградщині (фото)

15:16 20 листопада 2021
машина

На автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка недалеко від селища Новоархангельськ між двома водіями іномарок стався конфлікт, який закінчився стріляниною. Про це повідомили у Кіровоградському обласному главку поліції.

НП сталася 19 листопада близько 11 години ночі. Водій Mercedes намагався випередити Toyota, яка рухалася у попутному напрямку. 29-річний водій Toyota не надав дорогу Mercedes, що стало причиною конфлікту.

Водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, порівнявся з Toyota й зробив три постріли у бік машини. Кулі потрапили у скло автомобіля та двері. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

У поліцію про стрілянину повідомив водій Toyota.

Патрульна поліція через 15 хвилин після отриманого повідомлення зупинила автомобіль порушника. Ним виявився 65-річний мешканець Новоархангельська.

Під час огляду ділянки дороги поліцейські виявили магазин до пістолета, споряджений патронами калібру 9 мм у кількості 8 штук та пістолет іноземного виробництва. Вилучені речові докази спрямовано на проведення експертиз.

Агресивного водія затримали. Поліцейські відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у жовтні в Києві на Софіївській Борщагівці невідомий у камуфляжі стріляв у чоловіка та жінку з дитиною, які ледве встигли сісти в автомобіль Volkswagen.

Фото https://kg.npu.gov.ua/

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