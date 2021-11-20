26.45 / 26.68 29.84 / 30.22
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Києві на мосту Патона водій відкрив стрілянину та втік з місця події

17:40 20 листопада 2021
машина

В Києві на мосту Патона водій BMW вчинив стрілянину. Про це повідомили у столичній патрульній поліції.

Інцидент стався 19 листопада близько 11 години дня. Про стрілянину очевидці повідомили на лінію «102».

Завдяки камерам відеоспостереження «Безпечне місто» патрульні встановили напрямок руху автомобіля. Вони зупинили авто на вулиці Марії Приймаченко. У BMW було двоє чоловіків.

У салоні машини інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю.

Пояснити свої дії на мосту чоловіки не змогли. Зброю вилучено для експертизи. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, цього ж дня вночі на Кіровоградщині водій Mercedes стріляв в автомобіль Toyota. Кулі потрапили у скло автомобіля та двері. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Стрілка затримали.

Фото https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/

38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

євробляхи

Кінець епохи «євроблях» в Україні: що робити тим, хто не зумів розмитнити таке авто за пільговим тарифом

Тайсон Ф&#39;юрі

Не Усик: стало відоме ім'я наступного суперника Ф'юрі

«Прості, але ароматні і пухкі»: суддя «МастерШефа» поділився рецептом оладок «з дитинства»

«Прості, але ароматні і пухкі»: суддя «МастерШефа» поділився рецептом оладок «з дитинства»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.