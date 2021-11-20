У Києві на мосту Патона водій відкрив стрілянину та втік з місця події

В Києві на мосту Патона водій BMW вчинив стрілянину. Про це повідомили у столичній патрульній поліції.

Інцидент стався 19 листопада близько 11 години дня. Про стрілянину очевидці повідомили на лінію «102».

Завдяки камерам відеоспостереження «Безпечне місто» патрульні встановили напрямок руху автомобіля. Вони зупинили авто на вулиці Марії Приймаченко. У BMW було двоє чоловіків.

У салоні машини інспектори виявили пістолет, схожий на вогнепальну зброю.

Пояснити свої дії на мосту чоловіки не змогли. Зброю вилучено для експертизи. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, цього ж дня вночі на Кіровоградщині водій Mercedes стріляв в автомобіль Toyota. Кулі потрапили у скло автомобіля та двері. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Стрілка затримали.

Фото https://www.facebook.com/kyivpatrol/posts/

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