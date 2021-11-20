Повалені дерева та обірвані дроти: на Київ обрушилася негода
Штормовий вітер у Києві, про який попереджали синоптики, у суботу, 20 листопада, став причиною надзвичайних ситуацій у столиці. В різних районах міста сталися НП, повідомляє «Київ Оперативний».
Зокрема, на Великій Васильківській вітер зривав металеві листи з дахів. Два автомобілі постраждали.
У Лабораторному провулку у Печерському районі велике дерево впало на припарковане авто. За попередніми даними, водія на момент падіння дерева в автомобілі не було.
На вулиці Генерала Матикіна, 16, на припарковане авто впало дерево, розбивши йому лобове скло. На щастя, нікого поряд не було, але тут часто грають діти.
Так, у Святошинському районі на вулиці Генерала Наумова між будинками номер 23 та 25 величезне дерево впало на припаркований автомобіль, пошкодивши заднє скло та дах.
На повороті з Водогону у бік Києва дерево впало на проїжджу частину. Постраждало BMW та дроти.
На житловому масиві Новобіличі величезне дерево не витримало вітру і обвалилося на припаркований Ford.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у Києві в неділю, 21 листопада, без істотних опадів, пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с.309
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