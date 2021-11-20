26.45 / 26.68 29.84 / 30.22
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Повалені дерева та обірвані дроти: на Київ обрушилася негода

20:21 20 листопада 2021
дерево

Штормовий вітер у Києві, про який попереджали синоптики, у суботу, 20 листопада, став причиною надзвичайних ситуацій у столиці. В різних районах міста сталися НП, повідомляє «Київ Оперативний».

Зокрема, на Великій Васильківській вітер зривав металеві листи з дахів. Два автомобілі постраждали.

У Лабораторному провулку у Печерському районі велике дерево впало на припарковане авто. За попередніми даними, водія на момент падіння дерева в автомобілі не було.

На вулиці Генерала Матикіна, 16, на припарковане авто впало дерево, розбивши йому лобове скло. На щастя, нікого поряд не було, але тут часто грають діти.


Так, у Святошинському районі на вулиці Генерала Наумова між будинками номер 23 та 25 величезне дерево впало на припаркований автомобіль, пошкодивши заднє скло та дах.

На повороті з Водогону у бік Києва дерево впало на проїжджу частину. Постраждало BMW та дроти.

На житловому масиві Новобіличі величезне дерево не витримало вітру і обвалилося на припаркований Ford.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у Києві в неділю, 21 листопада, без істотних опадів, пориви вітру сягатимуть 15−20 м/с.

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

євробляхи

Кінець епохи «євроблях» в Україні: що робити тим, хто не зумів розмитнити таке авто за пільговим тарифом

гроші

Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

Тайсон Ф&#39;юрі

Не Усик: стало відоме ім'я наступного суперника Ф'юрі

Оселедець під шубою

«Лінивий» оселедець під шубою: як приготувати улюблену новорічну страву

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.