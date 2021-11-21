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Події

На Одещині у день призначення на нову посаду затримали полковника поліції за хабар

16:59 21 листопада 2021
хабар

У селищі Доброславі Одеської області на хабарі впіймали начальника районного управління поліції. Примітно, що поліцейського затримали «на гарячому» в перший день після призначення на керівну посаду. До цього полковник працював у статусі в.о. начальника райуправління, повідомляє «Думська».

Затримання проводилося на трасі на Одещині. Там підозрюваний призначив зустріч, щоби отримати 4 тисячі доларів за закриття кримінального провадження. Затримували офіцера поліції співробітники ДБР та СБУ.

Нагадаємо, раніше в Одесі під час отримання хабара затримали лікаря — гроші в сумі 11 тис. доларів вимагалися за проведення операції на серці. А представник Міноборони на Одещині за хабар у 6 тисяч доларів був готовий допомогти юнакові уникнути призову до армії.

Фото pixabay.com

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