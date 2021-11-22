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Події

Жителів багатоповерхівки евакуюють: у Києві серйозна пожежа (фото)

12:40 22 листопада 2021
будинок пожежа

У Києві сталася серйозна пожежа у 16-поверховому житловому будинку на проспекті Перемоги, 67-А. Мешканців довелося евакуювати. П'ятеро людей застрягли в кабіні ліфта та були звільнені рятувальниками Держслужби з надзвичайних ситуацій. Як повідомляє ДСНС, обійшлося без жертв.

Евакуацію було організовано грамотно, обійшлося без постраждалих

Пожежу гасили близько години. Як встановлено, на дванадцяти поверхах будівлі (з 5 по 16 поверх) спалахнули електрощитові. До гасіння вогню було залучено 35 рятувальників та 11 одиниць техніки. О 12.07 пожежники повідомили про ліквідацію НП.

Пожежним знадобилося близько години, щоб упоратися з вогнем

З будинку було евакуйовано 30 дорослих та дитину.

Насамперед із будинку вивели мешканців верхніх поверхів

Нагадаємо, раніше в Києві сталася пожежа в лікарні Інституту урології, а також горіли дерев'яні споруди у парку «Совки».

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