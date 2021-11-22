На Донбасі бойовики обстріляли українські позиції: є поранений

У понеділок, 22 листопада, на Донбасі, де днями загинув 33-річний старший солдат Уберт Мрачковський, внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами позицій підрозділів ООС поранення отримав український боєць.

Як повідомляють у командуванні Об'єднаними силами, протягом понеділка бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Так, у напрямку Попасної та Прищепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Також у районі Причепилівки противником застосовувалася стрілецька зброя.

«Внаслідок дій противника один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну надали домомедичну допомогу та евакуювали до медустанови. Стан його здоров'я задовільний» , — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що минулого тижня поранення отримав водій санітарного автомобіля, його евакуювали у тяжкому стані.

Фото зі сторінки командування ООС у соцмережах.

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