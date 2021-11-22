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Події

В Україні дитина створила фейкову «Дію» та заробляла на фальшивих Covіd-сертифікатах

16:30 22 листопада 2021
Фейкова «Дія»

Схоже, що в Україні значно «молодшають» творці фейкової «Дії» — якщо у Харкові правоохоронці викрили 17-річного хлопця, то у Миколаєві — підлітка, вік якого не уточнюється.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, неповнолітнього викрито на несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (ч. 1 ст. 361 КК України).

«За даними слідства, юнак за гроші надавав доступ до сайту, схожого на додаток „Дія“. У спеціальному редакторі за бажанням клієнтів він міг створити фальшиві копії Covid-сертифікатів» , — зазначили у прокуратурі та додали, що за доступ до сайту мешканець Миколаєва брав від 250 до 650 гривень.

При цьому гроші надходили на його електронний гаманець одного з платіжних сервісів Російської Федерації, з якого потім підліток переводив їх на картковий рахунок.

Після оплати він надсилав замовнику архів із програмним забезпеченням, клієнту залишалося його встановлювати на власний смартфон. На сайті було авторизовано понад тисячу користувачів.

Правоохоронці під час обшуку виявили на комп'ютері та смартфоні підлітка вихідні файли фейкового мобільного додатку «Дія», листування з покупцями, відомості про продаж архіву та отримані кошти.

Нагадаємо, що першим умільцем, якого затримали за розробку фейкової програми, що дозволяла створювати ковід-сертифікати та змінювати дані у паспортах, став 21-річний житель Запорізької області. Його пізніше «взяли на перевиховання» до Міністерства цифрової трансформації.

Фото із сайту Офісу генпрокурора.

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