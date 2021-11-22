На Дніпропетровщині військові під час навчань підстрелили цивільного: ДБР порушило справу

На Дніпропетровщині кульове поранення у шию отримав місцевий житель, який опинився неподалік від місця, де проводили навчальні стрільби військовослужбовці.

Як повідомляють у ГБР, 18 листопада біля Нікополя 54-річний чоловік зі своєю дружиною збирав дрова у лісі поблизу полігону. Одна з куль, випущена з автомату Калашнікова, влучила йому у шию.

Зазначається, що куля пролетіла десь півтора кілометра. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини, які призвели до поранення цивільної особи.

Досудове розслідування розпочато за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби). Санкція статті — позбавлення волі на строк до 7 років.

Тим часом«Прихист» повідомляв, що НП сталася на полігоні біля села Чкалове, і стверджував, що людина зайшла на територію полігону та опинилась на лінії вогню.

Нагадаємо, що днями у ДБР заявили про відкриття кримінального провадження після оприлюднення журналістами документів під грифом «цілком таємно», в яких було викладено повну картину зриву операції із затримання бойовиків ПВК Вагнера, які воювали на Донбасі.

Фото із сайту https://www.prikhist.com.

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