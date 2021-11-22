«Наклофелінив» на два мільйони: у Києві спіймали незвичайного отруйника

В Україні, на жаль, не рідшають злочини з використанням сильнодіючих речовин. Так, у столиці Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва затримано 50-річного чоловіка за фактами вчинення крадіжок, розбійних нападів та заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу. Про це йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, пересуваючись столицею на автомобілі, знайомився з громадянами біля нічних розважальних закладів та пропонував їм разом випити, обіцяючи підвести додому. Надалі, у ході спільного вживання спиртних напоїв, чоловік, за даними слідства, додавав у напій сильнодіючий лікарський засіб, від якого потерпілі втрачали свідомість. Надалі, користуючись безпорадним станом громадян, зловмисник потрапляв у їхнє житло, звідки викрадав гроші та ціні речі», — повідомили правоохоронці.

На цей час зібрано докази щодо вчинення чоловіком двох крадіжок та одного розбійного нападу. Загальна сума завданих потерпілим збитків становить майже 2 млн гривень.

«У ході реалізації зібраних матеріалів зловмисника на автомобілі зупинили працівники поліції за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, однак останній чинив їм опір, затиснув руку одного з поліцейських у вікні автомобіля та на високій швидкості протягнув близько 400 метрів, спричинивши тілесні ушкодження», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 345 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві поліцейські затримали групу осіб, які у розважальних закладах і на вулицях труїли людей сильнодіючими препаратами, пропонуючи їм випити, а потім грабували своїх жертв.

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