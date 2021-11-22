Постраждали через зайця: на Тернопільщині жертвами мисливця стали жінка з дитиною

Після інциденту на Львівщині, де під час полювання вбили чоловіка, схожий інцидент стався на Тернопільщині. Так, 21 листопада близько опівдня неподалік села Свидова з мисливської рушниці поранили жінку та дитину. Про це йдеться у повідомленні поліції Тернопільської області.

«На Чортківщину приїхали мисливці з Франківської області для полювання на зайців. Один із чоловіків побачив здобич та вистрілив. Проте він не переконався в тому, що поруч немає сторонніх осіб, і дробинки влучили у людей. Потерпілі — жінка, 1960 року народження, та її семирічна онучка. Вони йшли на цвинтар вздовж поля. Дробинки поранили перехожих. На щастя, і у бабусі, і у дівчинки легкі тілесні ушкодження — врятував зимовий одяг та відстань», — повідомили правоохоронці.

У ході перевірки стало відомо, що дозволи на полювання чоловіки мають, документи на зброю також у них є.

Як писали «ФАКТИ», 1 листопада сталася НП на полюванні на Вінниччині — там мисливець замість пернатої дичини підстрелив підлітка, який гуляв біля водойми з собакою.

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