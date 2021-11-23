Чверть мільйона доларів за держтаємницю: у Києві затримали торговця військовими секретами

49-річного мешканця Миколаєва затримали при отриманні 250 тисяч доларів, за які він намагався продати секретну документацію щодо розробок у сфері військового кораблебудування.

Як повідомляють у Київській міській прокуратурі, миколаївцю повідомили про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).



«За даними слідства, 49-річний мешканець Миколаїва намагався продати представникам однієї із іноземних країн секретну проектну документацію у сфері військового кораблебудування. Правоохоронці задокументували отримання зловмисником кількох авансів за вказану інформацію. Чоловіка викрили під час передачі йому 250 тис. доларів США за секретні оборонні розробки» , — йдеться у повідомленні.



У прокуратурі зазначили, що під час обшуку у фігуранта вилучили флеш-носій із відомостями про розробки вітчизняного оборонно-промислового комплексу та інші докази протиправної діяльності.

Раніше на Черкащині співробітники СБУ затримали завербованого російською військовою розвідкою чоловіка під час отримання ним секретної інформації щодо одного із складів артилерійських боєприпасів регіону.

А на Луганщині — бойовика, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України. Його метою був провідний фахівець із розробок перспективних зразків військової техніки та озброєння для ЗСУ.

Фото Київської міської прокуратури.

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