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Події

У Кривому Розі школярі побили, пограбували та згвалтували 48-річну жінку

17:01 23 листопада 2021
Кулак

У Кривому Розі затримали двох 15-річних юнаків, які напали на 48-річну жінку, забрали у неї мобільний телефон, жорстоко її побили та згвалтували.

Як повідомляють у Криворізькому районному відділенні поліції, 22 листопада непритомну жінку знайшли у Центрально-Міському районі. Її госпіталізували з численними травмами у тяжкому стані.

Приблизно водночас на «102» надійшло повідомлення від адміністрації одного із закладів відпочинку про зникнення їхньої працівниці. Саме нею і виявилася постраждала.

«На затримання нападників були націлені всі наряди патрульної поліції міста. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, зловмисників затримали за лічені години» , — зазначили у поліції і додали, що ними виявилися двоє місцевих неповнолітніх хлопців 2006 року народження.

Вони затримані. Відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження), ч.3 ст. 152 (згвалтування) та ч.4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Раніше поліцейські на Київщині затримали 24-річного хлопця, який згвалтував 50-річну односельчанку, скориставшись тим, що жінка була вдома сама.

Фото з Pixabay.

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