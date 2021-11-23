У Миколаєві померла породілля, лікарю пологового будинку повідомили про підозру

У Миколаєві в пологовому будинку № 2 померла породілля. Дитина під час пологів вижила. У прокуратурі повідомили про підозру лікарю клініки, повідомляє «Суспільне».



Офіційну причину смерті жінки не назвали, посилаючись на частину 4 статті 285 Цивільного кодексу України — «Право на інформацію про стан здоров'я».

Завідувачку відділення патології вагітних на час проведення слідства від роботи не усунули. Випадок смерті породіллі розглядала комісія медустанови, міського та обласного управлінь охорони здоров'я.

В Окружній прокуратурі Миколаєва повідомили про підозру лікарці пологового будинку № 2. Їй інкримінується невиконання чи неналежне виконання своїх професійних обов'язків.

Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у жовтні у Львівському перинатальному центрі померли і мати, і її ще ненароджена дитина. У жінки діагностували коронавірус.

Раніше в Харкові одного дня померли дві породіллі, інфіковані COVID-19.

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