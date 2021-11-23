Під Полтавою за дивних обставин загинув ювелір: його дружині з дітьми радять терміново їхати з селища

У селищі Гожули Полтавської області просто на вулиці виявили тіло місцевого ювеліра. Медики, які приїхали на місце НП, констатували смерть 43-річного чоловіка. У медичній довідці написали, що він помер від переохолодження.

На думку дружини загиблого, його вбили. Жінка виявила на обличчі та тілі чоловіка безліч саден та синців, передає ТСН.

Як стало відомо, увечері 15 листопада загиблий Микола К. удома ремонтував сантехніку. У чоловіка закінчилися цигарки, і він близько 10 години вечора пішов до місцевого бару.

За інформацією видання, по камерах відеоспостереження можна зрозуміти, що в барі ювелір зустрівся з невідомим чоловіком. Поговоривши біля бару, чоловіки пішли у бік житлових будинків.

Через деякий час Микола повертається роздягнений до пояса, тримається за паркан. Що було далі — невідомо.

16 листопада близько пів на сьому ранку тіло Миколи знайшли перехожі неподалік його будинку й викликали на місце бригаду медиків. Там же були його куртка, светр та футболка.

За словами дружини загиблого, коли вона забрала тіло з моргу і вже вдома розділила його, виявила безліч саден та синців. Жінка підозрює, що Миколу жорстоко вбили. А зробити це могла людина, з якою її чоловік спілкувався біля бару.

Жінка також розповіла, що у поліції її потерпілою стороною не рахували. Для цього треба було написати заяву.

У поліції їй сказали, що це не вбивство, а нещасний випадок. За словами жінки, її Микола був неконфліктною людиною.

З неофіційних джерел вона дізналася, що у можливого вбивці, людини з якою Микола говорив біля бару, є якісь зв'язки у прокуратурі.

Слідчий, який займається розслідуванням загибелі Миколи К., відповідати на запитання журналістів відмовився, посилаючись на таємницю слідства.

Дружина загиблого сказала, що їй радять продати будинок та їхати з селища.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Миколаєві біля власного будинку розстріляли з рушниці місцевого бізнесмена. Сьогодні стало відомо, що у Києві знайдено мертвим колишнього суддю Солом'янського райсуду.

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