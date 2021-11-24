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Події

Заклеїв рота скотчем, щоб мовчала: під Дніпром педагог згвалтував ученицю

10:25 24 листопада 2021
Насильство

На Дніпропетровщині педагог згвалтував 13-річну ученицю у спальній кімнаті гуртожитку спеціалізованої школи-інтеннату.

Як повідомляє видання «Днепр Час» з посиланням на власні джерела, це сталося ще 9 листопада. Але бабуся дівчинки звернулася до поліції лише у вівторок, 23 листопада.

Повідомляється, що НП сталася у селі Саксагань Кам'янського району. Неповнолітню згвалтував 56-річний педагог навчального закладу. Це сталося близько 8 години вечора.

Чоловік ударив підлітка по обличчю, заклеїв їй рота липкою стрічкою, а потім і згвалтував.

Водночас видання зазначає, що кримінальне провадження було відкрито не за статтею про згвалтування, а за ч.2 ст. 156 КК — «Розбещення неповнолітніх». Санкція статті — від 5 до 8 років в'язниці. Вирішується питання щодо затримання педагога.

На сайті поліції Дніпропетровщини жодних повідомлень про цей випадок на даний момент немає.

Нагадаємо, що нещодавно на Волині затримали 63-річного чоловіка, підозрюваного у неодноразовому згвалтуванні 7-річної дівчинки.

А напередодні у Кривому Розі поліцейські розшукали двох 15-річних школярів, які побили до втрати свідомості жінку і згвалтували її.

Фото з Pixabay.

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