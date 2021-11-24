Встромив ніж коханій у груди: на Буковині місцевий житель жорстоко розправився з жінкою

На Буковині застілля пари, яка жила разом, закінчилося смертю жінки — її ударом ножа в груди вбив громадянський чоловік.

Як повідомляють у ГУНП у Чернівецькій області, вбивство 59-річної жінки сталося у місті Сторожинець Чернівецького району.

«Поліцейські вилучили з місця події речові докази, опитали можливих свідків події, а також провели інші заходи, які допомогли оперативно встановити та затримати причетного до вбивства. Ним виявився 57-річний співмешканець загиблої» , — зазначили у поліції.

За даними правоохоронців, під час спільного розпивання алкогольних напоїв пара посварилася, і чоловік ударив жінку кухонним ножем. Від одержаних травм вона померла на місці.

Співмешканця загиблої затримали, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 1 статті 115 (Умисне вбивство) КК. Санкція статті — до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кривому Розі поліція затримала двох 15-річних школярів, які відібрали телефон у 48-річної жінки, жорстоко її побили та згвалтували. Постраждалу знайшли на вулиці без свідомості та госпіталізували у тяжкому стані.

Фото ГУНП у Волинській області.

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