Комунальний колапс під Києвом: місто Вишгород залишилося без світла та води

Під Києвом великий населений пункт залишився без води та світла — комунальна аварія сталася у Вишгороді.

Як передає «ТСН», місцеві жителі повідомляють, що аварія сталася на електропідстанції — в місті немає води, частина кварталів знеструмлена. Влада просить батьків не вести дітей до шкіл.

Тим часом на сайті «ДТЕК» показують спектр аварійних відключень у Вишгородському районі — їх фіксують уже котрий день поспіль.

У компанії повідомили, що в ніч проти середи, 24 листопада, близько 01:30, пошкодилася кабельна лінія ДТЕК Київські регіональні електромережі, що живить Вишгородський водоканал та ще частину житлових будинків.

Електропостачання відновили о 9:45, але о 10:15 відбулося повторне відключення лінії. Водоканал та соціально важливі об'єкти — школи та дитсадки — підключили близько 11:30.

«Поки що залишаються знеструмленими будинки частково в районах вулиць Київська, Піщана, Святославська, Глібова, В. Мономаха, Максимовича, Шкільна, Лугова, пров. Дніпровський, Грінченка, Довженка», — зазначили у компанії та додали, що роботи планують завершити протягом робочого дня та до 17:00 повернути світло у всі будинки клієнтів. На данний момент без світла залишаються домівки близько 4 тисяч вишгородців.

Нагадаємо, що через обстріл бойовиків у Луганській області на початку листопада мешканці кількох населених пунктів залишилися без газу — було пошкоджено газопровід високого тиску діаметром 100 мм.

Фото зі сторінки «ДТЕК Київські регіональні електромережі» у соціальних мережах.

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